Зюганов призвал не отдавать «ни вершка российских земель»

https://news.ru/storage/news/9f7fe50dbd280fb216dda6478929ef55/fc28ae6b-7248-4676-b8a5-1f55b16357d2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Геннадий Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о недопустимости передачи Курильских островов Японии. По его словам, власти России не вправе отдавать «ни вершка российских земель».

Парламентарий напомнил, что Никита Хрущёв обещал передать Токио два острова только в том случае, если территорию Японии покинут американские военные. По словам лидера партии, это условие до сих пор не выполнено, поэтому передача островов будет означать угрозу национальной безопасности РФ.

В вопросе отстаивания своей территории он порекомендовал современным политикам учиться у властей СССР. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на то, как ревностно защищают свою территориальную целостность США, передаёт ФАН.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Москвы разрешили «Левому фронту» провести 20 января митинг против возможной передачи Курил Японии. Акция должна состояться на Суворовской площади. Ожидается, что в ней примут участие до тысячи человек.