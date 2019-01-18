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Зюганов призвал не отдавать «ни вершка российских земель»

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/News.ru

Геннадий Зюганов

общество [ версия для печати ]

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о недопустимости передачи Курильских островов Японии. По его словам, власти России не вправе отдавать «ни вершка российских земель».

Парламентарий напомнил, что Никита Хрущёв обещал передать Токио два острова только в том случае, если территорию Японии покинут американские военные. По словам лидера партии, это условие до сих пор не выполнено, поэтому передача островов будет означать угрозу национальной безопасности РФ.

В вопросе отстаивания своей территории он порекомендовал современным политикам учиться у властей СССР. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на то, как ревностно защищают свою территориальную целостность США, передаёт ФАН.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Москвы разрешили «Левому фронту» провести 20 января митинг против возможной передачи Курил Японии. Акция должна состояться на Суворовской площади. Ожидается, что в ней примут участие до тысячи человек.


#курилы #россия #ЯПОНИЯ #ГеннадийЗюганов
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