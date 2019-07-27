Звёзды отечественного шоу-бизнеса присоединились к флешмобу под названием #СибирьГорит. Таким способ они пытаются привлечь внимание властей к лесным пожарам, которые бушуют на азиатской части РФ.
Российский музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста,
Актёр Станислав Бондаренко также призвал неравнодушных помочь распространить информацию о лесных пожарах, чтобы помочь людям, которые там живут.
Актриса Мария Кожевникова отметила, что огонь распространился на площади более 2,3 млн гектар.
Стилист Сергей Зверев также прокомментировал эту ситуацию.
Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма, — написал он в своём Instagram.
К этой акции также присоединились юморист Илья Соболев, музыкант Илья Ефремов и актриса Любовь Толкалина.