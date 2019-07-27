https://static.news.ru/photo/bf489794-b080-11e9-812d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Звёзды отечественного шоу-бизнеса присоединились к флешмобу под названием #СибирьГорит. Таким способ они пытаются привлечь внимание властей к лесным пожарам, которые бушуют на азиатской части РФ.

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, призвал властей спасти то, что ещё не затронули пожары. При этом он призвал своих подписчиков, не проходить мимо этой проблемы.

Актёр Станислав Бондаренко также призвал неравнодушных помочь распространить информацию о лесных пожарах, чтобы помочь людям, которые там живут.

Актриса Мария Кожевникова отметила, что огонь распространился на площади более 2,3 млн гектар.

Стилист Сергей Зверев также прокомментировал эту ситуацию.

Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма, — написал он в своём Instagram.

К этой акции также присоединились юморист Илья Соболев, музыкант Илья Ефремов и актриса Любовь Толкалина.