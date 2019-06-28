https://static.news.ru/photo/9e121aee-99a3-11e9-a735-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд уменьшил штраф шоумену Сергею Звереву за одиночный пикет возле стен Кремля против строительства завода на Байкале.

Решение Тверского суда после рассмотрения апелляции смягчили на треть. Мосгорсуд уменьшил штраф с 15 до 10 тысяч рублей. Судья учёл, что Зверев ранее не нарушал законы и привлекается по административному кодексу впервые.

Стоит отметить, что заседание было открытым. В поддержку к известному стилисту в зал суда пришла группа поддержки - женщины в коронах. Одна из них специально приехала из Бурятии, чтобы поблагодарить артиста от лица соотечественников и подарила букет роз. Сам Зверев в этот раз также пришёл в короне, но большего размера и украшенного крупными самоцветами.

Российский стилист и певец Сергей Зверев был не согласен с решением Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тысяч рублей и подал соответствующую апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

3 марта стилист организовал пикет напротив Кремля. Он вышел в короне с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, инстанция оштрафовала Зверева за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, писал News.ru.