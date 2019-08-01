Руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Он назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающие и делать с ним селфи.
По её словам, дельфин получил травму черепа. При этом повреждение не было естественным — скорее всего, животное пострадало в результате удара багра.
Дельфин с многочисленными кожными поражениями и глубокой проникающей раной в теменной части головы был критически истощен и плавал кругами в нескольких метрах от берега. К сожалению, зачастую многие люди воспринимают такие события исключительно как повод сделать селфи, что, конечно, по меньшей мере, возмутительно, — сказала Коростелева.
Она выразила благодарность нескольким людям, которые вызвали на место сотрудников центра. Пока эксперты добирались до Солдатского пляжа, дельфин умер, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) передали Greenpeace видеозаписи освобождения белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море. Организация привлекла к просмотру ролика независимого эксперта Виктора Никифорова, который является координатором природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие».