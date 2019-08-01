https://static.news.ru/photo/5da9dca4-b455-11e9-9c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Он назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающие и делать с ним селфи.

По её словам, дельфин получил травму черепа. При этом повреждение не было естественным — скорее всего, животное пострадало в результате удара багра.

Дельфин с многочисленными кожными поражениями и глубокой проникающей раной в теменной части головы был критически истощен и плавал кругами в нескольких метрах от берега. К сожалению, зачастую многие люди воспринимают такие события исключительно как повод сделать селфи, что, конечно, по меньшей мере, возмутительно, — сказала Коростелева.

Она выразила благодарность нескольким людям, которые вызвали на место сотрудников центра. Пока эксперты добирались до Солдатского пляжа, дельфин умер, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) передали Greenpeace видеозаписи освобождения белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море. Организация привлекла к просмотру ролика независимого эксперта Виктора Никифорова, который является координатором природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие».