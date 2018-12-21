Зоопарк Москвы похвастался потомством редкой рептилии

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Текущий год стал удачным для Московского зоопарка в плане получения потомства. В общей сложности на свет появились более восьми сотен детёнышей, что на 200 особей превышает показатель прошлого года.

Наибольшее потомство дали пернатые обитатели зоопарка (341 птенец) и млекопитающие (247 детенышей). Кроме того, популяция зоосада пополнилась десятками рептилий, амфибий и рыб.

В частности, детеныши появились у таких редких животных как сычуаньский такин, кафрский рогатый ворон, мартышка диана. Особой гордостью зоопарка стало получение потомства редчайшего безухого калимантанского варана. До настоящего времени не было известно ни одного случая размножения этой рептилии в неволе.

«Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными. Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться многообразием фауны нашей планеты, знакомиться с ним во всей красе», — цитирует гендиректора зоопарка Светлану Акулову сайт мэра Москвы.

В общей сложности сегодня в Московском зоопарке насчитывается 10,5 тысячи животных свыше 1,2 тысячи видов.

Ранее News.ru сообщил о том, что в преддверии наступления года Свиньи главный Дед Мороз страны подарил столичному зоопарку двух мини-пигов. Свинок назвали Радость и Счастье.