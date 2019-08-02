https://static.news.ru/photo/3bd87948-b525-11e9-8e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Lindsey/Wikimedia Commons

Два вида жуков — златки и короеды пожарищ — получают сильный толчок к увеличению популяции после масштабных лесных пожаров, рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов. Развитие последних возможно только в обгоревшей древесине.

Самки и самцы, чувствуя дым и тепло, массово слетаются на пожарища, где спариваются непосредственно на тлеющих бревнах. Ведь личинки этих жуков лучше всего развиваются в обугленной древесине, — цитирует мужчину РИА Новости .

Сотрудник МГУ добавил, что стихийное бедствие, тем не менее, губительно для пернатых, особенно во время гнездования — весной и летом. Кроме того, от огня страдают небольшие животные, неспособные быстро бегать — пауки, моллюски и так далее.

Ранее учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН назвали примерные сроки восстановления сгоревших в регионе лесов. По их данным, этот процесс займёт как минимум 100 лет, писал News.ru.