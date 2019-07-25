Законопроект, обязывающий вузы начислять как минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого госэкзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой медалью, внесён в Госдуму. Автор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия»).
Мы предлагаем установить вузам минимальную планку в 11 баллов для оценки золотой медали, максимальную планку мы не ограничиваем, — сказал ТАСС Ананских.
По его мнению, это вернёт школьникам мотивацию усердно учиться на протяжении всех лет. 11 баллов он предложил давать по одному за каждый год учёбы. В настоящее время вузы добавляют к результатам ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов за все достижения абитуриента: от золотой медали до золотого значка ГТО.
Это является как минимум несправедливым по отношению к медалисту, ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ, как показывает практика, во многом лотерея, — подчеркнул Ананских.
Как писал News.ru, система оценки знаний школьников с помощью единого госэкзамена доказала свою несостоятельность. В этом уверены депутаты «Справедливой России» и предложили отказаться от ЕГЭ, вернувшись к прежней советской системе — выпускные устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе. На время переходного периода справедливороссы настаивают на совмещении ЕГЭ и экзаменов, потом собираются добиться полного отказа от единого госэкзамена. Руководство профильного комитета по образованию считает, что отказываться от ЕГЭ будет ещё хуже и даже вреднее, чем продолжать оценивать знания школьников по старой схеме. В правительстве решено эту инициативу отклонить.