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Золотов рассказал про учёбу внука в Англии

Виктор Золотов Russia

Виктор Золотов

общество [ версия для печати ]

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал, что его внук учится в Англии на средства своего отца. И выразил уверенность, что через три года, окончив учёбу, он вернётся в Россию и будет хорошим экономистом.

«Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернётся, и я уверен, что будет хорошим экономистом», — сказал Золотов в интервью газете «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал конфликт с руководителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Генерал заявил, что его обещание сделать из оппозиционера «хорошую сочную отбивную» неверно воспринялось как угроза убийством. Он также категорически отверг обвинения Навального в причастности к убийству Бориса Немцова, назвав их «маразмом». По словам Золотова, он узнал о смерти политика из новостей.


#англия #росгвардия #ВикторЗолотов
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