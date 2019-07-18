Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий известную скалу из мультфильма «Король лев». Она попала в объектив установленной в заповеднике камеры.
С утёса открывается великолепный вид на окрестности. На кадрах также запечатлён редкий дальневосточный леопард — самец Leo 12M по имени Тайфун. Он является единственным зафиксированным на территории краснокнижным самцом, что оставляет за ним как сильнейшим право распоряжаться этим местом, отмечает
Ранее News.ru писал, что студия Walt Disney опубликовала на своём YouTube-канале официальный трейлер «Короля льва». В мультфильме будет звучать музыка Элтона Джона, а персонажей озвучат Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс и другие звёзды. Премьера картины в России состоялась 18 июля.