https://static.news.ru/photo/10000d66-a938-11e9-8004-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из мультфильма «Король лев» Фото: Walt Disney Pictures

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, по форме напоминающий известную скалу из мультфильма «Король лев». Она попала в объектив установленной в заповеднике камеры.

С утёса открывается великолепный вид на окрестности. На кадрах также запечатлён редкий дальневосточный леопард — самец Leo 12M по имени Тайфун. Он является единственным зафиксированным на территории краснокнижным самцом, что оставляет за ним как сильнейшим право распоряжаться этим местом, отмечает Life .

Ранее News.ru писал, что студия Walt Disney опубликовала на своём YouTube-канале официальный трейлер «Короля льва». В мультфильме будет звучать музыка Элтона Джона, а персонажей озвучат Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс и другие звёзды. Премьера картины в России состоялась 18 июля.