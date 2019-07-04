https://static.news.ru/photo/ae9556b4-9e63-11e9-be60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Метеорологи объявили «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с. Предупреждение начнёт действовать 5 июля текущего года.

Период предупреждения с 9.00 5 июля до 21.00 5 июля, порывы ветра до 15 м/с, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра .

В этот же день ожидается облачность с прояснениями. В Подмосковье местами могут выпасть небольшие осадки. Воздух в мегаполисе прогреется до 18–20 градусов тепла.

Ранее News.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на погоду в июле. По его словам, почти на всей территории России установится температура около и выше нормы.