https://static.news.ru/photo/87966a7a-9513-11e9-8206-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин в Сыктывкаре Фото: kremlin.ru

Ситуация с утерянной Владимиром Путиным запиской, о которой глава государства рассказал на прямой линии, произошла в 2010 году в Сыктывкаре. Тогда две женщины, ожидавшие президента, скоординировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла передать своё послание.

В сентябре 2010 года занимавший тогда пост премьера Владимир Путин посетил предприятия Коми, а также встретился с главой республики Вячеславом Гайзером, передаёт РИА Новости .

Как рассказал агентству Владимир Щербина, супруг одной из ожидавших тогда Путина женщин, его жена Елена Щербина, которая в настоящее время является членом республиканской Общественной палаты и входит в Ассоциацию многодетных семей Коми, в день визита Путина ждала его на площади.

Она (жена. — News.ru) с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, её звали Валентина, — сообщил Щербина.

Его супруга хотела поведать Путину о проблемах с землёй для многодетных, а Валентина — о несправедливо осуждённом сыне. Охранники требовали от женщин покинуть площадь, но они отказывались исполнять их распоряжения.

Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Её пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы её отпустили. Она подбежала к нему, всё со слов супруги. Она действительно встала на колени, — рассказал собеседник агентства.

Путин попросил женщину подняться, сжал её руку и взял записку.

В ходе прямой линии 20 июня Путина спросили, за что ему стыдно. Президент сообщил, что испытывает угрызения совести за утрату записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам.

Как писал News.ru, ранее Путин сравнил избирательные системы России и Великобритании. По его словам, первый человек государства — премьер-министр — приходит к власти на Альбионе с помощью партийной тусовки.