Ситуация с утерянной Владимиром Путиным запиской, о которой глава государства рассказал на прямой линии, произошла в 2010 году в Сыктывкаре. Тогда две женщины, ожидавшие президента, скоординировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла передать своё послание.
В сентябре 2010 года занимавший тогда пост премьера Владимир Путин посетил предприятия Коми, а также встретился с главой республики Вячеславом Гайзером, передаёт
Как рассказал агентству Владимир Щербина, супруг одной из ожидавших тогда Путина женщин, его жена Елена Щербина, которая в настоящее время является членом республиканской Общественной палаты и входит в Ассоциацию многодетных семей Коми, в день визита Путина ждала его на площади.
Она (жена. — News.ru) с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, её звали Валентина, — сообщил Щербина.
Его супруга хотела поведать Путину о проблемах с землёй для многодетных, а Валентина — о несправедливо осуждённом сыне. Охранники требовали от женщин покинуть площадь, но они отказывались исполнять их распоряжения.
Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Её пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы её отпустили. Она подбежала к нему, всё со слов супруги. Она действительно встала на колени, — рассказал собеседник агентства.
Путин попросил женщину подняться, сжал её руку и взял записку.
В ходе прямой линии 20 июня Путина спросили, за что ему стыдно. Президент сообщил, что испытывает угрызения совести за утрату записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам.
Как писал News.ru, ранее Путин сравнил избирательные системы России и Великобритании. По его словам, первый человек государства — премьер-министр — приходит к власти на Альбионе с помощью партийной тусовки.