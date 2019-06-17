https://static.news.ru/photo/fd0bb6f2-9121-11e9-a648-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Союз журналистов России обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко. Как отмечается в письме, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».

Оба они были осуждены по 228-й статье Уголовного кодекса при обстоятельствах, аналогичных тем, что произошли с корреспондентом издания «Медуза». Ощутимая разница заключается в том, что «с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок», сказано в обращении.

Союз журналистов попросил Бастрыкина «взять дело Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах», сообщает « Интерфакс ».

В письме особо подчёркивается, что задержание обоих фигурантов дел оформили в одном и том же ОВД «Щукино», где подследственные были «жестоко допрошены» и избиты. Авторы письма указывают и на ряд других процессуальных нарушений, а также не исключают, что наркотики могли быть подброшены.

Если эти люди невиновны, то наша обязанность — добиться их реабилитации, — написали журналисты в обращении главе СК.

Как подчеркнули в Союзе, ранее в различные ведомства был направлен целый ряд писем, после которых управление собственной безопасности столичного главка МВД провело проверку и «подтвердило факты избиения осуждённых». В дальнейшем материалы передали в СК, но уголовное дело ведомство возбудило лишь осенью 2018 года после вмешательства Генпрокуратуры.

Вместе с тем на данный момент в расследовании «наметились явные пробуксовки», указали в Союзе журналистов.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа уголовное дело было закрыто из-за недоказанности причастности Голунова к совершению преступления.

Ранее, как писал News.ru, СМИ сообщили о массовых увольнениях в УВД по Западному административному округу города Москвы после «дела Ивана Голунова». Однако в столичном главке полиции эту информацию опровергли.