Союз журналистов России обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко. Как отмечается в письме, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».
Оба они были осуждены по 228-й статье Уголовного кодекса при обстоятельствах, аналогичных тем, что произошли с корреспондентом издания «Медуза». Ощутимая разница заключается в том, что «с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок», сказано в обращении.
Союз журналистов попросил Бастрыкина «взять дело Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах», сообщает «
В письме особо подчёркивается, что задержание обоих фигурантов дел оформили в одном и том же ОВД «Щукино», где подследственные были «жестоко допрошены» и избиты. Авторы письма указывают и на ряд других процессуальных нарушений, а также не исключают, что наркотики могли быть подброшены.
Если эти люди невиновны, то наша обязанность — добиться их реабилитации, — написали журналисты в обращении главе СК.
Как подчеркнули в Союзе, ранее в различные ведомства был направлен целый ряд писем, после которых управление собственной безопасности столичного главка МВД провело проверку и «подтвердило факты избиения осуждённых». В дальнейшем материалы передали в СК, но уголовное дело ведомство возбудило лишь осенью 2018 года после вмешательства Генпрокуратуры.
Вместе с тем на данный момент в расследовании «наметились явные пробуксовки», указали в Союзе журналистов.
Корреспондент отдела расследований «Медузы»
Ранее, как писал News.ru, СМИ сообщили о массовых увольнениях в УВД по Западному административному округу города Москвы после «дела Ивана Голунова». Однако в столичном главке полиции эту информацию опровергли.