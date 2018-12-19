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Журналисты поделились ожиданиями от беседы с Путиным

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

1702 журналиста получили аккредитацию на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Ряд известных сотрудников СМИ поделились своими ожиданиями от грядущего общения с главой государства.

По словам Владимира Познера, он будет следить за конференцией из любопытства, однако не стал раскрывать вопрос, который он бы задал Путину, аргументируя тем, что хочет взять интервью у политика.

«Я бы не хотел, чтобы он знал, какой вопрос я хочу ему задать. Поэтому не озвучу его вам», — заявил журналист.

Бывший глава дирекции информационных программ телеканала «Россия-1» Евгений Ревенко, который сейчас является депутатом Госдумы, отметил, что в нижней палате парламента специально для мероприятия скорректировали рабочий график. Сам он ждёт от пресс-конференции интересного и яркого разговора и откровенных вопросов, которые волнуют общество, сообщает «Политика сегодня».

Ранее News.ru писал, что пресс-конференция Путина, которая состоится в полдень 20 декабря, будет стоить не менее 60 млн рублей. На неё аккредитовано еще больше представителей СМИ, чем в прошлые годы, однако расходы не станут выше. Самое большое количество денег из бюджета потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей.


#владимирпутин #журналисты #прессконференция
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