https://static.news.ru/photo/077ccf1c-9e52-11e9-8772-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семья главы Генерального штаба Вооружённых сил России генерала Валерия Герасимова владеет квартирой в столичном жилом комплексе бизнес-класса «Приват Сквер» и домом в коттеджном посёлке Афинеево в Московской области. Совокупная стоимость объектов недвижимости может составлять от 100 до 150 млн рублей.

При этом, согласно декларации о доходах, с 2009 года Герасимов с супругой заработали около 31 млн рублей. В среднем генерал получает 2,9 млн в год, а его жена — 167 тысяч.

Землю в Подмосковье Герасимов приобрёл около десяти лет назад. В 2014 году на участке площадью 21 сотка он построил дом (554 кв. м) и баню (236,3 кв. м). Собственником квартиры, купленной в 2013 году, является его жена. Площадь жилища — 131,5 кв. м.

В выписках Росреестра объектами, о которых идёт речь, владеет «Российская Федерация». Кроме того, в 2011 году Герасимов купил автомобиль Toyota Camry за 1,2 млн рублей. В 2012 году машина пропала из материалов Минобороны, передаёт « Настоящее время ».

Ранее News.ru писал, что ректор МГУ Виктор Садовничий владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Ему принадлежат участки на Рублёвке и в Истре, а его соседи — высокопоставленные чиновники, выяснило издание «Проект».