https://static.news.ru/photo/7a0b41a8-9290-11e9-a771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.facebook.com/ibn.dakik

Профсоюз журналистов и работников СМИ осудил арест редактора отдела «Религия» дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Данное решение, по мнению организации, наносит удар по профессиональному сообществу.

Мы опасаемся, что дело Гаджиева может дать старт наступлению на одно из самых знаковых изданий в Дагестане. Это нанесёт ещё один удар и по свободе прессы — в регионе, который на контрасте с соседней Чечнёй демонстрирует исключительный плюрализм, — говорится в заявлении профсоюза, обнародованном на его сайте .

В организации напомнили, что во время избрания меры пресечения Гаджиеву перед судом в Махачкале собралось около 200 человек — «те, кто пришёл выразить свою гражданскую позицию против произвола, пыток и беззакония».

Профсоюз журналистов возмущён тем, что судебное заседание по этому резонансному делу прошло в закрытом режиме, журналистов из зала вывели. На закрытом для СМИ заседании судья Советского районного суда Далгат Гаджиев не принял во внимание заявления адвокатов о том, что свидетель по этому делу Кемал Тамбиев давал показания против журналиста под пытками, а также проигнорировал многочисленные положительные характеристики на подозреваемого, — отмечается в заявлении.

В профсоюзе полагают, что происходящее говорит о фабрикации дела, и «множатся сообщения о том, что следствие и процесс собираются засекретить», что вызывает у коллег Гаджиева тревогу.

Мы требуем немедленно освободить нашего коллегу из-под стражи и провести тщательное и прозрачное расследование на федеральном уровне, в том числе по факту заявлений о получении показаний свидетелей под пытками и возможной фабрикации всего дела в отношении журналиста Гаджиева, — отмечается в заявлении.

Ранее редакция газеты «Черновик» заявила, что верит в невиновность Абдулмумина Гаджиева и уверена в том, что предъявляемые ему обвинения являются плодом фантазии недобросовестных силовиков.

Как писал News.ru, 18 июня Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Абдулмумина Гаджиева. Полиция Дагестана задержала сотрудника газеты «Черновик» 14 июня. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».