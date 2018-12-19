Работающих в горячих точках журналистов защитят поправками

https://news.ru/storage/news/6f4723f88f81ec8356eba25afcc1838a/03c8ee9a-c893-4f5c-9a3e-c3aa506eab8a_850.jpg Ahmad Talat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдума приняла закон о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон о СМИ.

Они обяжут работодателя заключать с сотрудниками договоры страхования, предоставлять журналистам средства индивидуальной защиты, опознавательный знак «Пресса», международное удостоверение журналиста и проводить обучение мерам безопасности.

Помимо этого, необходимо получить письменное согласие от работника на выполнение поручения в особых условиях и оформить данное поручение в письменной форме, а также обеспечить и оплатить обучение всем, кто работает в горячей точке.

В случае смерти сотрудника редакция обязана выплатить компенсацию в размере не менее двух миллионов рублей, а в случае травмирования и утраты трудоспособности более чем на 90% — не менее миллиона рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Госдума в ходе заседания приняла в третьем чтении закон, который устанавливает ответственность депутатов за непредотвращение конфликта интересов. Наказание будет представлять собой предупреждение или освобождение от должности в Совфеде и ГД без прекращения полномочий сенатора или депутата.