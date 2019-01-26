Высказавшуюся о блокадниках журналистку пригласили в Питер

https://news.ru/storage/news/26d39a3dcf3fc11dc968bf8aa38a64dc/e918a73f-b66d-4013-ae66-dac2d5decea5_850.jpg Петр Ковалев/ТАСС

Она осудила парад в честь годовщины снятия блокады

Немецкая журналистка Зильке Бигальке в статье для издания Süddeutsche Zeitung упрекнула российские власти в проведении торжеств по случаю 75-летней годовщины снятия блокады. Она также раскритиковала героизацию блокадников Ленинграда. В материале говорится, что военный парад напоминает «танцы на костях»: вместо сочувствия и памяти, акцент делается на национальной гордости.

Журналистка назвала длившуюся почти 900 дней блокаду геноцидом. Однако по завершении войны ни одна из сторон не стала признавать этого. А власти России до сих пор «представляют осаждённых как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам», подчёркивается в статье. При этом она отмечает, что в Германии понятие «геноцид» совсем вытеснили, а в СССР его подвергли цензуре.

«То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы», — говорится в материале.

Бигальке пишет, что блокада города была «одним из самых чудовищных преступлений Вермахта». Представление погибших во время неё как людей, которые по своему желанию отдали жизнь за победу, опасно, считает она.

Реакция общественности

Статья Süddeutsche Zeitung стала предметом бурных обсуждений в России. Публикацию, в частности, прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он считает, что критика парада является неуместной и безнравственной.

Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчётных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 января 2019 г.

На статью также отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, от таких высказываний «кулаки сами начинают сжиматься».

Вот от таких статей немецких сми начинают желваки ходить и кулаки сами сжимаются. Совсем озверели. С покаянием они закончили? https://t.co/8N1VGgWlSA — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 26 января 2019 г.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя публикацию, попросил немецких журналистов быть аккуратнее в своих высказываниях о предстоящем параде. Он подчеркнул, что торжества в Германии не волнуют Россию, и «их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках».