Журналистка осудила Порошенко за поход в элитный ресторан

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Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко посетил празднование дня рождения генпрокурора Юрия Луценко, которое проходило в дорогом ресторане. По мнению журналистки Ярославы Кобы, главе государства следовало бы вести себя скромнее в непростое для страны время.

«Хоть бы постеснялось, во время военного положения…», — написала она в Facebook.

Коба отметила, что лидер государства приехал с супругой в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant в сопровождении большого числа охранников.

Сотрудница СМИ также предположила, что после этого президент отправится в супермаркет или «пузату хату» для того, чтобы фотографироваться с украинцами, демонстрируя свою близость к народу.

Порошенко ввёл в стране военное положение после задержания в Керченском проливе трёх судов ВМС Украины за нарушение государственной границы России. При этом он призвал готовиться к возможной агрессии РФ на суше. Как ранее сообщал News.ru, депутаты Верховной рады, в свою очередь, выступили с инициативой об объявлении войны России и подготовили проект соответствующего обращения.