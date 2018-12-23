Журналистка осудила Порошенко за поход в элитный ресторан

Президент Украины Пётр Порошенко посетил празднование дня рождения генпрокурора Юрия Луценко, которое проходило в дорогом ресторане. По мнению журналистки Ярославы Кобы, главе государства следовало бы вести себя скромнее в непростое для страны время.
«Хоть бы постеснялось, во время военного положения…», — написала она в Facebook.
Коба отметила, что лидер государства приехал с супругой в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant в сопровождении большого числа охранников.
Сотрудница СМИ также предположила, что после этого президент отправится в супермаркет или «пузату хату» для того, чтобы фотографироваться с украинцами, демонстрируя свою близость к народу.
Порошенко ввёл в стране военное положение после задержания в Керченском проливе трёх судов ВМС Украины за нарушение государственной границы России. При этом он призвал готовиться к возможной агрессии РФ на суше. Как ранее сообщал News.ru, депутаты Верховной рады, в свою очередь, выступили с инициативой об объявлении войны России и подготовили проект соответствующего обращения.