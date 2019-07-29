Владимир Кара-Мурза Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press

Церемония прощания со скончавшимся журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля. Она пройдёт в московском Сахаровском центре.

Гражданская панихида начнётся в 10 часов и продлится до полудня, сообщил сын репортёра Владимир Кара-Мурза-младший. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохловке.

Журналиста похоронят на Даниловском кладбище рядом с его отцом.

Как писал News.ru, Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет. Он известен как основатель «старого» НТВ. Впоследствии работал на телеканалах ТВ-6, ТВС, RTVI, а также на радио «Эхо Москвы», «Свобода». Был членом Академии российского телевидения, удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».

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