https://static.news.ru/photo/3a38b6ee-b213-11e9-832a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кара-Мурза Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press

Церемония прощания со скончавшимся журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля. Она пройдёт в московском Сахаровском центре.

Гражданская панихида начнётся в 10 часов и продлится до полудня, сообщил сын репортёра Владимир Кара-Мурза-младший. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохловке.

Журналиста похоронят на Даниловском кладбище рядом с его отцом.

Прощание с Владимиром Кара-Мурзой старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом. pic.twitter.com/H6c5ic78ua — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 29 июля 2019 г.

Как писал News.ru, Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет. Он известен как основатель «старого» НТВ. Впоследствии работал на телеканалах ТВ-6, ТВС, RTVI, а также на радио «Эхо Москвы», «Свобода». Был членом Академии российского телевидения, удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».