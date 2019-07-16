https://static.news.ru/photo/4d3d2b96-a7df-11e9-9e77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Магасский суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Об этом сообщил адвокат Магомед Аушев.

Перед судом собралось много людей, но зайти не разрешили никому, якобы закрыли процесс. Судья при этом говорила, что процесс открытый, но охрана никого не пустила, — цитирует Аушева « МБХ Медиа ».

Юрист подчеркнул, что представленные следствием «смывы с рук показали положительный результат, анализ крови — отрицательный».

Также был (представлен суду. — News.ru) опрос из ФСБ, в котором Майсигов признавал вину. Я увидел его только сейчас, в этом опросе речь идёт обо всей его деятельности, — добавил Магомед Аушев.

По его словам, решение суда об избрании меры пресечения будет обжаловано.

Будем ходатайствовать о проведении генетической экспертизы по ногтям, волосам. Думаю, этим я смогу доказать, что Рашид не употреблял наркотики, — отметил защитник журналиста.

О задержании Майсигова стало известно 13 июля. В последнее время он сотрудничал с изданием «Фортанга», которое подробно освещало протесты в республике. Незадолго до задержания журналист говорил, что от неизвестных лиц получает угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.

Как сообщала мать арестованного, утром 12 июля в дом к журналисту пришли силовики и в ходе обыска якобы нашли на журнальном столе некие листовки про Грузию, которых, по словам женщины, там раньше не было. После этого Майсигова задержали. Сначала родственники не имели возможности связаться с ним, а затем нашли его в ИВС Назрани.

Адвокат Магомед Аушев уверен, что после задержания силовики пытали Рашида Майсигова током, выбивая из него признательные показания. Когда именно у журналиста нашли наркотики, неизвестно.

Как писал News.ru, в июне якобы с наркотиками силовики в Кабардино-Балкарии задержали руководителя общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко. Соратники уверены, что речь идёт о провокации с целью пресечь неугодную властям деятельность активиста.

В начале июля Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на два месяца. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».