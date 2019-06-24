https://static.news.ru/photo/f693b372-9673-11e9-810a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналиста из Нижневартовска Ивана Вороненко задержали полицейские перед концертом группы Anacondaz. Ему вменяют мелкое хулиганство.

Меня начали грубо щупать без понятых, как того требует закон при проведении личного досмотра. Я, может быть, грубо ответил, но только после того, как понял, что требования полицейских незаконны. Вот меня и забрали, — рассказал журналисту URA.RU Вороненко.

Иван Вороненко работал на телеканале «Мегаполис». Скандальную известность приобрел после того, как «устав бороться законными методами», как он сам говорил, проткнул колёса нескольким машинам, припаркованным на тротуарах. Вскоре после этого его уволили.

Ранее News.ru писал о водителе скорой помощи из Балашихи Алексее Лукойленко. Он нашёл способ бороться с автохамами, которые блокируют въезды во дворы жилых домов. На лобовых стёклах таких машин он оставляет стикеры с посланиями «Из-за меня не смогла проехать скорая». Так он пытается воззвать к совести автомобилистов.