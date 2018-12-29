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Жорес Алфёров отправился из больницы в санаторий

Жорес Алфёров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жорес Алфёров

общество [ версия для печати ]

Знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов выписан из московской больницы, в которую попал в конце ноября с гипертоническим кризом.

По словам его помощницы, ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН Натальи Ланцовой, он отправится в санаторий в Подмосковье.

«Жорес Иванович выписан, сегодня переезжает в санаторий под Москвой. Новый год он встретит в санатории», — сообщила она.

Жорес Алферов стал нобелевским лауреатом за достижения в области физики, а именно в электронике, в 2000 году.

Ранее News.ru писал о том, что академик Жорес Алфёров госпитализирован с гипертоническим кризом. Инсульт не подтвердился. Учёный оставался в одной из клиник ЦКБ, его самочувствие улучшилось.


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