Живые ели и сосны подорожали на московских базарах

https://news.ru/storage/news/d1a48ccb34d03c94f9b077251b5ffcf3/16797c72-8038-414b-a014-c6ee8467437e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Официальные столичные ёлочные базары незначительно подняли цены в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, цены на отечественные ели и сосны составляют примерно одну тысячу рублей за метр, на импортные они достигают четырёх тысяч рублей за метр. Чиновник отметил, что в прошлом году российские новогодние деревья стоили на базарах от 800 рублей за метр, а импортные – от 3,5 тысячи рублей.

Немерюк также рассказал, что сейчас в Москве работают 267 ёлочных базаров (в прошлом году их было немногим более 200), на которых продаётся продукция из Пензы, Перми, Саратова, а также из Дании. Кроме того, живое деревце к празднику можно приобрести в сетевых магазинах.

Согласно прогнозу главы столичного департамента, до наступления Нового года в Москве будет продано более 50 тысяч елей, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщил о том, что на Поклонной горе в Москве будет установлен самый большой в мире ёлочный шар. Его диаметр составит 11 метров. Гигантское украшение оснастят танцполом.