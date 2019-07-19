https://static.news.ru/photo/5bc35a82-aafa-11e9-9c07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о диете панд, привезённых в Россию из Китая. По её словам, большую часть рациона самки Диндин и самца Жуи составляет бамбук, однако нередко животных балуют панкейками, которые специально для них выпекают из кукурузной муки.

Бамбук мы привозим из Китая каждую пятницу. На день 40 кг бамбука на одну панду. Их рацион составляет 99% бамбука, его пять видов всего. Они любят больше ростки, которые максимально сочные. Остальное — это морковка, батат, яблочки, панкейки, — сообщила она радиостанции « Говорит Москва ».

По словам Акуловой, сейчас пандам два и три года. Потомства от них можно ждать не раньше чем через два года. Она добавила, что согласно договору о сотрудничестве, рождённые от этих панд детёныши будут отправлены в Китай.

Ранее News.ru писал, что гигантские панды прилетели в Москву на Boeing 777F грузовой почтовой авиакомпании FedEx, у которой есть специальное подразделение Panda Express. В полёте их сопровождал ветеринар. Животные сданы российской стороне в аренду на 15 лет. Стоимость аренды панды составляет $1 млн в год.