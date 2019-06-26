https://static.news.ru/photo/884ad08c-981a-11e9-94de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зоопарк Калининграда кормит своих подопечных мороженым и обливает холодным душем, чтобы спасти от жары. Температура воздуха в регионе достигает 32 градусов тепла.

Животных поливают из шлангов, делают мороженое — замораживают рыбу, фрукты, зелень, овощи — в зависимости от того, что животному больше нравится. Все бассейны наполнены водой, чистят их чаще обычного — два-три раза в неделю, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Для зверей натянули дополнительные тенты, работники зоосада тщательно следят за питьевым режимом животных.

Ранее News.ru писал, что учёные из Сент-Эндрюсского университета Шотландии пришли к потрясающему открытию. Оказывается, серые тюлени способны подражать человеческой речи и песням. Так, самка тюленя по кличке Зола научилась воссоздавать десять нот, среди которых тема из фантастической эпопеи «Звёздные войны» и колыбельная Twinkle, Twinkle, Little Star.