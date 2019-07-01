https://static.news.ru/photo/0c463516-9bd1-11e9-b4db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Жители трёх районов Приангарья, оказавшихся в зоне подтопления, начали получать единовременную финансовую помощь. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Размер помощи составляет 10 тыс. рублей на человека, зарегистрированного и постоянно проживающего в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации. Деньги выдаются наличными, поскольку у людей нет возможности пользоваться банковскими картами. Выплаты получили 340 жителей Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов.

Кроме того, средства отправлены вертолётом в административный центр Тофаларии — посёлок Алыгджер. Там их получат ещё 500 человек.

Выплата помощи была начата до полного составления и выверки списков пострадавших по распоряжению президента Владимира Путина. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко распорядился завершить выплаты в ближайшие дни, сообщается на официальном портале региона.

Ранее News.ru писал, что в результате выхода из берегов реки Ия в области затопило около 900 жилых домов. В регионе введён режим ЧС.