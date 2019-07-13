https://static.news.ru/photo/14cd1e42-a569-11e9-bb0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Средняя продолжительность жизни москвичей в 2035 году будет составлять 85–86 лет.

Об этом сообщил заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов. По его словам, этот показатель в 2009 году был ниже на 15 лет. Сейчас жители столицы в среднем живут 78 лет.

Филиппов отметил, что сейчас в Москве около трёх миллионов пенсионеров. В 2030-м их будет около четырёх миллионов. По его словам, хорошее самочувствие позволяет многим из них своё время на пенсии тратить на саморазвитие, передаёт «Комсомольская правда» .

Ранее News.ru писал о том, что Банк России выступает за перенос обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год. По мнению регулятора, реформа может оказаться бессмысленной из-за полностью добровольного формата участия в ней населения.