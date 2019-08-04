https://static.news.ru/photo/c5f374b2-b6a0-11e9-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Роспотребнадзор провёл в Иркутской области, которая пострадала от серьёзного наводнения, мероприятия по иммунизации населения и предотвращению распространения инфекций.

В паводковой зоне ЧС Иркутской области Роспотребнадзором организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты уточнили, что завершены фагирование (использование препаратов для профилактики инфекций) и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления.

Кроме того, эксперты ведомства дезинфицируют источники водоснабжения, обеспечивают людей продуктами и предметами первой необходимости, ведут разъяснительную работу по профилактике инфекционных болезней.

Ранее News.ru писал, что паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.