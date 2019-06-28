https://static.news.ru/photo/cf65d80e-9b08-11e9-bd59-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Гражданам, оказавшимся в подтопленных районах Иркутской области, помогут оперативно восстановить утерянные документы.

Сформированы группы из представителей Министерства соцразвития, опеки и попечительства и Главного управления по вопросам миграции с задачей в максимально кратчайшие сроки решить вопросы с восстановлением утерянных документов, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.

В Тулуне по вопросам восстановления документов можно обратиться в подразделение МВД и в городскую администрацию, в подтопленных районах работают выездные консультанты.

Как писал News.ru, синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе. По словам руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко, 1–2 июля будут формироваться умеренные осадки и тогда 6–7 июля может быть небольшой приток воды.