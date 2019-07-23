https://static.news.ru/photo/55541cac-ad59-11e9-9743-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителя села Сарманово Максима Сёмина во второй раз заподозрили в проявлении неуважения к власти. Местная полиция составила соответствующий протокол. Об этом в Telegram-канале написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно данным карточки, опубликованной на сайте Сармановского районного суда, административное производство было открыто 19 июля. Детали обвинения не уточняются.

Как ранее писал News.ru, 29 марта житель Сёмин негативно отозвался о партии «Единая Россия» и её членах в паблике «Типичный Джалиль», назвав её «сбродом воров и мошенников» (сохранена орфография автора. — Ред.). Позже дело было прекращено.