Жителя села Сарманово Максима Сёмина во второй раз заподозрили в проявлении неуважения к власти. Местная полиция составила соответствующий протокол. Об этом в Telegram-канале написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Согласно данным карточки,
Как ранее писал News.ru, 29 марта житель Сёмин негативно отозвался о партии «Единая Россия» и её членах в паблике «Типичный Джалиль», назвав её «сбродом воров и мошенников» (сохранена орфография автора. — Ред.). Позже дело было прекращено.