https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд приговорил 42-летнюю жительницу Нижегородской области к пяти годам колонии по статье о торговле людьми (ст. 127.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году она, будучи беременной, договорилась с другой фигуранткой дела о совершении сделки в отношении своего будущего ребёнка. Родив по поддельным документам, она покинула роддом, оставив там младенца. Ребёнка забрала соучастница для последующей продажи.

Женщина была задержана в марте 2019 года. Она полностью признала свою вину, а также дала показания, изобличающие другую фигурантку дела.

Согласно приговору, отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима. Вердикт в законную силу пока не вступил, сообщается на сайте главка СКР по региону.

Ранее News.ru писал, что в Петербурге полицейские задержали приезжую из Средней Азии, которая пыталась продать своего новорождённого ребёнка. Женщина оценила младенца в 280 тысяч рублей.