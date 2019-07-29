https://static.news.ru/photo/07030e7c-b2a0-11e9-9193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Южно-Уральска рассказала, что сотрудница детского сада «Рыбка» схватила её пятилетнего сына за руку и отшвырнула к стене. Теперь женщина требует, чтобы грубого воспитателя уволили.

По её словам, об инциденте, который произошёл 16 июля, ей сообщила мама другого ребёнка. В свою очередь мальчик подтвердил, что его толкнули.

Эта мама спросила воспитательницу, что она делает, и получила ответ: ребёнок – хулиган. Она пошла к заведующей, рассказала ей об этом случае, а потом стала искать мой телефон, чтобы рассказать мне, — поделилась женщина.

Однако при попытке обсудить произошедшее с заведующей учреждения мать столкнулась с отговорками.

Так, и. о. заведующей учреждения Яна Черепанова заявила, что администрация намеревалась оценить действия сотрудницы в тот день по записям с камер видеонаблюдения, но они исчезли из-за «скачка напряжения». Помимо этого, на месте случившегося камеры не было.

После мать ребёнка решила обратиться в полицию.

Там сказали, что ничего грандиозного нет, что это административная ответственность. В течение десяти дней мне должны ответить официально. В отделе образования сказали, что в течение тридцати дней дадут ответ, — рассказала она.

При этом женщина подтвердила, что её сын действительно гиперактивный и страдает дефицитом внимания, однако это не повод для грубого отношения к нему. По её словам, предыдущий воспитатель умел решать проблемы мирным путём.

В настоящее время руководство детсада перевело воспитательницу в другую группу. Как объяснила Черепанова, не исключено, что свидетельница произошедшего могла оговорить сотрудницу, так как в тот день она пришла в учреждение за документами для перевода ребёнка.

Про работницу известно, что её стаж составляет сорок лет и до этого случая жалоб на неё не поступало, передаёт « Ридус ».

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