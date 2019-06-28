https://static.news.ru/photo/7fbc5964-9b57-11e9-8fb5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/katrina_chernenko

Жительница Нижнеудинска Иркутской области Светлана Китаева рассказала, что отступившая из города вода оставила населению множество проблем — у некоторых жильё было разрушено полностью, многие пережили психологический шок. Всё это усугубляется тем, что на следующей неделе в регионе прогнозируют вторую волну наводнения.

Затопило всё резко, у кого по полдома залило, у кого — полностью, — рассказала она РИА Новости.

В момент наводнения Китаева находилась на даче с 9-летней дочерью. Вода прибывала прямо на глазах, уплывали теплицы. Муж увёз их, но вечером они вернулись и увидели, что дачи были уже затоплены, а вода всё не останавливалась.

Люди приходят на дачи и плачут. Что-то выросло, что-то начало плодоносить... Всё покрыто грязной водой, смешанной с палками, обломками, — рассказала Китаева.

В городе тоже картина была не лучше. Она видела, как плыли дома, в которых находились люди, зовущие на помощь.

Как писал News.ru, до 3 июля руководители всех служб и ведомств, отвечающих за восстановление и помощь пострадавшим от паводка в Приангарье жителей обязаны отчитаться перед президентом Владимиром Путиным о фактически проделанной работе в этом направлении и выполнении его поручений. В результате наводнения в Иркутской области пять человек погибли, госпитализированы 112 человек, за медицинской помощью обратились более 500 человек.