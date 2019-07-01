https://static.news.ru/photo/c41069a0-9c08-11e9-b3d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Жительница Челябинска отнесла в полицию сумку с деньгами на сумму около 1 млн рублей, найденную у своего дома.

Сумку женщина обнаружила на улице Молодогвардейцев. В ней, помимо рублей и долларов, находились документы, которые помогли установить владельца средств. Сотрудники полиции узнали адрес его проживания и вернули мужчине деньги, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в США работник заправки помог жительнице штата Мичиган выиграть $1 млн в лотерею. Сначала он убедил женщину принять участие в розыгрыше, а затем вернул купленные билеты владелице, когда она забыла их на прилавке.