Жительница подмосковной Балашихи родила четверых детей в Московском областном перинатальном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
У молодой мамы родились трое сыновей Максим, Арсений, Георгий и одна дочка Анна. Все новорождённые здоровы и чувствуют себя хорошо. Общий вес малышей 5600 гр.
Это первая беременность девушки. Областное правительство готовит подарки молодым родителям. В Министерстве здравоохранения отметили, что такое произошло впервые за всю историю существования Московского перинатального центра, информируют
Ранее жительница Санкт-Петербурга, забеременевшая в 37 лет, родила трёх мальчиков и одну девочку. Женщина была госпитализирована на сроке в 32 недели, чтобы пролонгировать беременность. Через три недели с помощью кесарева сечения родились малыши. Они дышат самостоятельно и чувствуют себя хорошо, писал News.ru.