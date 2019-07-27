https://static.news.ru/photo/238aeda4-b0a1-11e9-b6c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница подмосковной Балашихи родила четверых детей в Московском областном перинатальном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

У молодой мамы родились трое сыновей Максим, Арсений, Георгий и одна дочка Анна. Все новорождённые здоровы и чувствуют себя хорошо. Общий вес малышей 5600 гр.

Это первая беременность девушки. Областное правительство готовит подарки молодым родителям. В Министерстве здравоохранения отметили, что такое произошло впервые за всю историю существования Московского перинатального центра, информируют РИА Новости .

Ранее жительница Санкт-Петербурга, забеременевшая в 37 лет, родила трёх мальчиков и одну девочку. Женщина была госпитализирована на сроке в 32 недели, чтобы пролонгировать беременность. Через три недели с помощью кесарева сечения родились малыши. Они дышат самостоятельно и чувствуют себя хорошо, писал News.ru.