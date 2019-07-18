https://static.news.ru/photo/ca7267aa-a930-11e9-9cf6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Около тысячи жителей Тулуна вынуждены через суд доказывать факт проживания в зоне наводнения. К производству принято более 900 заявлений от пострадавших.

В основном это люди, не имевшие регистрации по месту жительства, поэтому отстаивать свои права на помощь от государства они могут только таким образом.

Более 700 заявлений уже рассмотрены, сообщила пресс-служба Тулунского городского суда.

В заявлении уточняется, что на время действия режима ЧС судьи работают по специальному графику дежурств, в том числе и в выходные дни.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов, Тулун был одним из наиболее пострадавших. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Как писал News.ru, правительство Иркутской области определило пять площадок под строительство жилья взамен уничтоженного во время наводнения. Сначала решили обустроить три быстровозводимых общежития, так как новые дома появятся не раньше 2020 года.

На месте наводнения восстанавливать жильё не планируется, там будет создана лесопарковая зона со спортивными сооружениями.