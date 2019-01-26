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Юго-запад Москвы лидирует по числу долгожителей

Лантюхов Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве увеличилось число долгожителей. В 2019 году 685 москвичей достигли столетнего возраста. Основная часть из них живёт на юго-западе столицы.

«Большинство долгожителей в возрасте от 100 лет и старше проживают в Юго-Западном административном округе столицы, всего их 101 человек», — сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В Восточном административном округе на данный момент проживают большинство пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет. Преодолевших девяностолетний рубеж — 7918 человек.

Всего москвичей в этом преклонном возрасте 58 тысяч 591 человек. Для них столичные власти предусмотрели различные меры социальной поддержки: выплаты, доплаты, льготы, оказание адресной социальной помощи.

По данным Минздрава, всего в России живут свыше 15 тысяч человек, достигших столетнего рубежа. Наибольшее число долгожителей проживает на Кавказе, в Москве и Петербурге, где отмечается более высокая продолжительность жизни. Наибольшая продолжительность жизни в мире наблюдается в Японии, Швейцарии, Испании, Сингапуре, Австралии, Франции и США, писал News.ru.


#москва #пенсионеры
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