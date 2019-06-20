https://static.news.ru/photo/06770420-932b-11e9-982d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители ЖК «Олимпия» в Тюмени записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на чрезмерную близость к домам лакокрасочного завода.

По словам активистов, застройщик «Сибстройсервис» нелегальным путём добился разрешения на строительство жилых домов, уменьшив при помощи фирмы-однодневки санитарную зону. При этом покупателям квартир обещали, что завод будет вынесен за городскую черту.

Однако это так и осталось обещанием. В течение трёх лет жители микрорайона страдают от запахов краски и растворителя. Их жалобы в мэрию оказались безрезультатными.

В «Сибстройсервис» и администрации Тюмени ситуацию пока не прокомментировали, сообщает URA.RU .

Ранее News.ru писал, что жители города Асбест в Свердловской области сумели добиться расселения из аварийных домов, отправив жалобу на прямую линию с президентом. Местные власти пообещали обеспечить их новым жильём до декабря 2019 года.