Жители станицы на Кубани пытались перекрыть трассу

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Акцию протеста устроили жители станицы Старокорсунской в Краснодарском крае. Они попытались перекрыть движение на трассе, после того как не нашли общего языка с чиновниками в связи с повышением проезда в общественном транспорте с 35 до 58 рублей.

Станичникам, которые в основном работают в Краснодаре, ежедневно приходится тратить на проезд до 200 рублей. Жители Старокорсунской обращались в инстанции и встречались с властями, однако их проблему не решили, пишет издание «Свободные медиа».

Около 200 жителей встречались 15 декабря с администрацией Краснодара, требуя ввести мораторий на изменение тарифов, но, по словам станичников, власти ограничились обещанием озвучить их требования вышестоящему начальству. На встречу, кроме жителей, прибыли не менее 10 полицейских в форме и несколько представителей администрации Краснодара и Карасунского округа столицы Кубани.

Не найдя общего языка, группа жителей вышла из местного ДК, где проводилась встреча, и направилась по дороге в сторону региональной трассы. Прибывшие полицейские пытались отрегулировать движение, пропуская пешеходов раз в минуту, но старокорсунцам удалось создать помехи в движении транспорта.

Жители стали ходить по переходу. Рядом стояли несколько автомобилей ДПС и множество сотрудников МВД, которые не препятствовали передвижениям протестующих.

Спустя день после акции местный активист Алексей Никитин, который был на акции в жёлтом сигнальном жилете, сообщил что администрация Краснодара не собирается отменять решение о введении нерегулируемых тарифов. Станичники ожидают реакции местных и краевых чиновников, обещая продолжить акции протеста.

Как сообщили в администрации Краснодара, маршрут, соединяющий Краснодар со станицей Старокорсунская, является междугородним, а не внутренним, поэтому он был переведён на нерегулируемый тариф, передаёт «ФедералПресс».

По словам замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимира Анфиногенова, тарифы на проезд устанавливает не администрация города, а перевозчик, причём «исходя из фактической стоимости проезда».

«С декабря на этом маршруте перевозчик повысил тариф до 1,82 рубля за пассажирокилометр. Возможность изменения стоимости — право перевозчика по действующему федеральному закону. Сейчас нерегулируемый тариф не позволяет субсидировать поездки. Поэтому произошёл рост стоимости», — заявил чиновник.

При этом, старокорсунцы подчёркивают, что их поселение является частью Карасунского округа Краснодара, который включает практически всю восточную часть столицы Кубани.

До 2016 года в Старокорсунскую ходили муниципальные автобусы, обслуживаемые трамвайно-троллейбусным управлением. Затем тендер на перевозки в Старокорсунскую выиграла компания «Краснодаравтотранс».

Как писал News.ru, акция протеста сотрудников компаний-подрядчиков «Сургутнефтегаза» прошла у головного офиса нефтяного гиганта в Сургуте. Участники пикета недовольны тем, как компания выбирает поставщиков.