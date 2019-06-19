https://static.news.ru/photo/09998bd8-92bc-11e9-a069-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Жители города Сибай в республике Башкортостан опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в решении экологической проблемы. Там с ноября 2018 года тлеет заброшенный рудник и регулярно фиксируются многократные превышения концентрации диоксида серы.

Просим обратить внимание на экологическую проблему Сибая, мы хотим специальные лаборатории для исследования нашего здоровья, хотим чистый воздух. Помогите нам, — говорится в обращении в группе « Сибай дыши » в соцсети «ВКонтакте».

Как писал News.ru, окутавшие Сибай с ноября 2018 года смог и неприятный запах вызваны тлением в чаше расположенного рядом с городом карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан. В феврале суд признал, что мэрия Сибая не информировала население должным образом о состоянии воздуха и выполнении программ по его очистке.

В марте глава администрации города Рустем Афзалов заявил, что превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы в Сибае стали фиксироваться намного реже после того, как карьер был подтоплен.

Суд в Башкортостане обязал Сибайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты устранить очаги окисления в карьере.