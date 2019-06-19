Жители города Сибай в республике Башкортостан опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в решении экологической проблемы. Там с ноября 2018 года тлеет заброшенный рудник и регулярно фиксируются многократные превышения концентрации диоксида серы.
Просим обратить внимание на экологическую проблему Сибая, мы хотим специальные лаборатории для исследования нашего здоровья, хотим чистый воздух. Помогите нам, — говорится в обращении в группе «Сибай дыши» в соцсети «ВКонтакте».
Как писал News.ru, окутавшие Сибай с ноября 2018 года смог и неприятный запах вызваны тлением в чаше расположенного рядом с городом карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан. В феврале суд признал, что мэрия Сибая не информировала население должным образом о состоянии воздуха и выполнении программ по его очистке.
В марте глава администрации города Рустем Афзалов заявил, что превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы в Сибае стали фиксироваться намного реже после того, как карьер был подтоплен.
Суд в Башкортостане обязал Сибайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты устранить очаги окисления в карьере.