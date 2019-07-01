https://static.news.ru/photo/7a6d536e-9bf7-11e9-be7c-fa163e074e61_1024.jpg Патомский кратер Фото: Dmitry Semenov/wikimedia.org

Российские туристы — любители метеоритов назвали пятёрку регионов РФ, где можно увидеть последствия падения на Землю небесных тел. Организаторы опроса приурочили мероприятие ко Дню астероида: 30 июня 1908 года Тунгусский метеорит упал в Красноярском крае.

По мнению респондентов, самыми привлекательными с этой точки зрения уголками страны являются Красноярский край, Башкирия, Татарстан, Челябинская и Иркутская области, пишет портал Tvil.ru .

Витимский метеорит взорвался в небе над Иркутской областью между городом Бодайбо и посёлком Балахнинский в долине реки Витим в ночь на 25 сентября 2002 года. Взрыв Челябинского метеорита прогремел над городом 15 февраля 2013 года. Части небесного тела нашли в Чебаркульском и Златоустовском районах региона. Основная масса фрагментов упала в озеро Чебаркуль. Стерлитамакский метеорит рухнул на Землю в Башкирии 17 мая 1990 года. Карлинский метеоритный кратер диаметром 10 километров находится вблизи города Буинск в Татарстане.

Ранее News.ru сообщал, что аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых востребованных среди россиян зарубежных маршрутов. Излюбленными странами российских туристов признаны Абхазия, которую в первом квартале 2019 года посетили 803 тысячи граждан РФ, и Финляндия — 731 тысяча поездок.