Жители десяти населённых пунктов Амурской области, пострадавших в результате наводнения, получат пенсии за август досрочно.
Выплаты профинансированы региональным отделением ПФР. В общей сложности пенсии раньше срока получат 1705 человек, сообщается на
Отмечается также, что во время действия режима ЧС выплата пенсий будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с «Почтой России».
Ранее News.ru писал, что в Амурской области из-за разлива рек затоплены 11 населённых пунктов. Из зоны паводка эвакуированы свыше 1,3 тысячи человек.