https://static.news.ru/photo/f38a72e8-b1cf-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Жители десяти населённых пунктов Амурской области, пострадавших в результате наводнения, получат пенсии за август досрочно.

Выплаты профинансированы региональным отделением ПФР. В общей сложности пенсии раньше срока получат 1705 человек, сообщается на сайте правительства области.

Отмечается также, что во время действия режима ЧС выплата пенсий будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с «Почтой России».

Ранее News.ru писал, что в Амурской области из-за разлива рек затоплены 11 населённых пунктов. Из зоны паводка эвакуированы свыше 1,3 тысячи человек.