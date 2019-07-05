Несколько человек задержаны на сходе в подмосковном городе Яхрома. Местные жители перекрыли Дмитровское шоссе из-за отсутствия горячей воды.
Об акции сообщается в группе «
Горожане протестовали из-за того, что в Яхроме отсутствует горячее водоснабжение якобы из-за долгов управляющей компании.
Местные власти пообещали включить воду 5 июля, а 12-го — встретиться с жителями и отчитаться о путях выхода из ситуации.
По данным «
Как писал News.ru, 4 июля в Москве состоялся митинг против строительства мусорных полигонов в регионах России. Главная тема — предполагающийся вывоз отходов из столицы на станцию Шиес в Архангельской области.