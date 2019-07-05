https://static.news.ru/photo/11701c4e-9f61-11e9-8f65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько человек задержаны на сходе в подмосковном городе Яхрома. Местные жители перекрыли Дмитровское шоссе из-за отсутствия горячей воды.

Об акции сообщается в группе « Яхрома город » в соцсети «ВКонтакте».

Горожане протестовали из-за того, что в Яхроме отсутствует горячее водоснабжение якобы из-за долгов управляющей компании.

Местные власти пообещали включить воду 5 июля, а 12-го — встретиться с жителями и отчитаться о путях выхода из ситуации.

По данным « ОВД-инфо », люди протестуют против ежегодных отключений горячей воды с весны по осень, которые продолжаются уже пять лет. Издание отмечает, что задержано не менее семи человек.

Как писал News.ru, 4 июля в Москве состоялся митинг против строительства мусорных полигонов в регионах России. Главная тема — предполагающийся вывоз отходов из столицы на станцию Шиес в Архангельской области.