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Жители Петербурга лишились балконов из-за сосулек

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Власти Санкт-Петербурга демонтировали застеклённые части балконов дома на улице Трефолева из-за угрозы образования сосулек и наледи. Соответствующие постановления ранее получили собственники квартир от жилищника.

В организации отметили, что при строительстве здания в 1962 году остекление конструкций предусмотрено не было.

По словам администрации Кировского района, балконы были снесены после обнаружения наледи, что угрожало здоровью и жизни пешеходов.

«Проживающие в доме не предоставили разрешительную документацию и не провели демонтаж остекления балконов самостоятельно. В рамках реализации полномочий и во избежание самопроизвольного падения наледи и сосулек на проходящих в опасной зоне граждан был проведён демонтаж остекления балконов», — уточнили чиновники.

Помимо этого, в администрации сослались на статью 36 Жилищного кодекса, однако возмущённые жильцы всё же решили обратиться в полицию, передаёт «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что на Камчатке трёхлетняя девочка умерла после того, как с крыши гаража на неё упала крупная наледь. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.


#ЖКХ #Санкт-Петербург #сосульки #наледь #балкон
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