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Москва пережила самую холодную ночь с начала года

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Прошедшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала января. Столбики термометров опустились до минус 15,7 градуса.

Во вторник, 22 января, мороз усилится, и днём температура воздуха может опуститься до минус 12—17 градусов, что ниже многолетних значений на 4 градуса. В Подмосковье ожидается 20-градусный мороз.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3—7 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров трудного столба.

При этом, по данным портала «Метеоновости», у такой погоды есть и отдельные преимущества, главное из которых — рост содержания кислорода в воздухе.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты «Мосприроды» разработали специальное зимнее меню для пернатых. Москвичей просят уделить внимание правильному и здоровому питанию птиц в связи с предстоящими морозами в столице. Кроме того, из-за снежных зим у птиц возникают сложности с добычей естественного корма.


#москва #погода #зима
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