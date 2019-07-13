https://static.news.ru/photo/0a74374a-5a6a-11e9-96de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/Global Look Press

Проживающая в Москве семья насильно увезла свою 20-летнюю дочь в Чечню, чтобы выдать замуж. Об этом рассказала активистка Дарья Серенко.

По её словам, девушка была против заключения брака с нелюбимым мужчиной и планировала побег из дома, однако родители отобрали у неё паспорт и не выпускали на учёбу. В итоге будущей невесте удалось сбежать и обратиться за помощью в кризисный центр «Китеж» в Москве.

Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу, как величайший позор человечества, а в худшем — я всё-таки выйду замуж, — написала девушка в письме правозащитникам.

По данным «Медиазоны», родители нашли беглянку и силой забрали домой. Позже ей удалось сообщить подруге, что она всё-таки уезжает в Чечню.

Вечером 12 июля правозащитники обратились в полицию, а на следующий день девушку обнаружили в аэропорту «Внуково». Но семья улетела, так как представители МВД отказались вмешиваться, сославшись на то, что у них нет для этого оснований.

Серенко предположила, что родственники знали о романе дочери с парнем в Москве и поэтому так торопились увезти её.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная полиция Австралии в настоящее время расследует более 100 случаев принудительного заключения браков с детьми и подростками. При этом, по данным экспертов, официальные цифры — лишь вершина айсберга.