Жители московского дома затравили ребёнка-инвалида

Жители одного из многоквартирных домов, расположенных на востоке Москвы, объявили войну ребёнку-инвалиду, передвигающемуся с помощью коляски.
Соседям семьи мальчика не понравился откидной пандус, который установила управляющая компания у входа в подъезд. Местные активисты сначала залили его клеем, а потом и вовсе выломали его.
Родители ребёнка также пожаловались на бездействие правоохранительных органов, к которым они обращались за помощью.
Мать мальчика рассказала, что продала свою квартиру, чтобы сделать первый взнос по ипотеке и купить квартиру рядом со школой для детей-колясочников. Она не ожидала, что через несколько недель после переезда в новое жильё со стороны соседей начнётся травля.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минтруда Григория Лекарева представителем кабмина при рассмотрении законопроекта об административной ответственности за уклонение от выполнения требований по соцзащите инвалидов. Целью документа является приведение КоАП в соответствие с законодательством в сфере защиты прав этой группы граждан.