Жители московского дома затравили ребёнка-инвалида

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Жители одного из многоквартирных домов, расположенных на востоке Москвы, объявили войну ребёнку-инвалиду, передвигающемуся с помощью коляски.

Соседям семьи мальчика не понравился откидной пандус, который установила управляющая компания у входа в подъезд. Местные активисты сначала залили его клеем, а потом и вовсе выломали его.

Родители ребёнка также пожаловались на бездействие правоохранительных органов, к которым они обращались за помощью.

Мать мальчика рассказала, что продала свою квартиру, чтобы сделать первый взнос по ипотеке и купить квартиру рядом со школой для детей-колясочников. Она не ожидала, что через несколько недель после переезда в новое жильё со стороны соседей начнётся травля.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минтруда Григория Лекарева представителем кабмина при рассмотрении законопроекта об административной ответственности за уклонение от выполнения требований по соцзащите инвалидов. Целью документа является приведение КоАП в соответствие с законодательством в сфере защиты прав этой группы граждан.