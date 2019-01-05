Жители Магнитогорска получают компенсации после взрыва

Компенсации после взрыва бытового газа в Магнитогорске получили 239 человек, сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
По её словам, общая сумма выплат в настоящее время составляет 25 миллионов 690 тысяч рублей.
«Это 297 видов выплат», — уточнила министр.
Она отметила, что власти региона ожидают средства из федерального бюджета, которые в том числе пойдут на решение жилищных проблем и на организацию пункта временного размещения, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что панихиду по погибшим жителям Магнитогорска, которые стали жертвами обрушения подъезда в многоквартирном доме, решено провести в городе. Она состоится в кафедральном соборе.