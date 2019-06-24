Двое жителей Нижневартовска потребовали у своего знакомого 111 тысяч рублей. За это они обещали не распространять информацию о его сексуальной ориентации.
Как сообщили
Подозреваемые — уроженцы Нижневартовска 1999 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы. В данный момент проводится расследование.
Ранее News.ru писал о том, что расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве было завершено сотрудниками СКР по Ленинградской области. Его фигуранты предстанут перед судом.