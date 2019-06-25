https://static.news.ru/photo/6aef2cc2-973e-11e9-addd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Забор на месте бывшего пешеходного перехода снесли жители Нижневартовска в знак протеста против ограничений пеших зон в городе.

Инцидент произошёл после того, как городские власти убрали 25 пешеходных переходов. По словам очевидцев, местные жители пригласили представителей администрации на встречу на месте «зебры» через улицу Ханты-Мансийская, пользовавшейся большим спросом, и где после её ликвидации был установлен забор, передаёт URA.RU .

Как утверждают горожане, из-за этого ограждения теперь нужно пройти ещё около 400 м по дороге, не имеющей тротуаров. В осенне-зимний период в этом месте снег и слякоть. Не дождавшись объяснений со стороны власти, жители Нижневартовска сами сломали забор.

Прождали около часа, так и не получили ответов на вопросы и в знак протеста снесли забор, — сообщил один из свидетелей произошедшего.

Ранее News.ru писал о том, что двое жителей Нижневартовска потребовали у своего знакомого 111 тысяч рублей. За это они обещали не распространять информацию о его сексуальной ориентации.